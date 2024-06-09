Ще одне місто-привид: у Мережі показали відео, який вигляд має Часів Яр

У місті не залишилося цілих житлових будинків. Проте українські захисники навіть у таких пекельних умовах тримають оборону.
У Мережі показали, який вигляд зараз має Часів Яр на Донеччині, який намагаються захопити окупанти.
Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.
На кадрах з висоти пташиного польоту видно багато клубків диму. Росіяни завдають ударів просто по цивільних будинках. У місті не залишилося цілих житлових будинків. Проте українські захисники навіть у таких пекельних умовах тримають оборону.
"Так тепер виглядає Часів Яр. Місто знищене російською армією. У них це називається "денацифікація" та "допомога Донбасу", – заначив Денис Казанський.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ЗСУ відтіснили росіян до крайніх будинків Часового Яру.
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