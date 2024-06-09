Еще один город-призрак: в Сети показали видео, как выглядит Часов Яр

В городе не осталось целых жилых домов. Однако украинские защитники даже в таких адских условиях держат оборону.

В Сети показали, как выглядит сейчас Часов Яр в Донецкой области, который пытаются захватить оккупанты.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

На кадрах с высоты птичьего полета видно много клубков дыма. Россияне наносят удары прямо по гражданским домам. В городе не осталось целых жилых домов. Однако украинские защитники даже в таких адских условиях держат оборону.

"Так теперь выглядит Часов Яр. Город уничтожен российской армией. У них это называется "денацификация" и "помощь Донбассу", – отметил Денис Казанский.

Как выглядит Часов Яр, который пытаются захватить оккупанты - видео

Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ оттеснили россиян к крайним домам Часового Яра.

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