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Окупанти потрапили в оточення у Вовчанську: що відомо

Окупанти потрапили в оточення у Вовчанську: що відомо

Окупанти потрапили в оточення у Вовчанську: що відомо

ЗСУ заблокували окупантів у Вовчанську

Карма по ворогові відпрацювала добряче.

ЗСУ блокують російські підрозділи на Агрегатному заводі у Вовчанську. За даними російських ЗМІ, окупанти вже два дні марно намагаються розблокувати своїх військових на території заводу.

Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.

"Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Постачання медикаментів та продовольства на завод затруднене", – зазначив він.

Окупанти потрапили в оточення у Вовчанську / ©
Окупанти потрапили в оточення у Вовчанську

"Тривожно...", – іронічно написав журналіст Денис Казанський.

Росіяни заблоковані на заводі у Вовчанську / ©
Росіяни заблоковані на заводі у Вовчанську

Раніше бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал", які воюють у Вовчанську, показали вражаючі кадри відбиття нападу росіян.

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