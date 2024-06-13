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Бої у Вовчанську: у ДПСУ показали відео відбиття атаки росіян

Бої у Вовчанську: у ДПСУ показали відео відбиття атаки росіян

Позиції українських військових поблизу Вовчанська / Фото: ДПСУ

На одному із флангів поблизу Вовчанська росіяни намагалися захопити панівні висоти.

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал", які воюють у Вовчанську, показали вражаючі кадри відбиття нападу росіян.

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ.

За словами прикордонників, на одному із флангів поблизу Вовчанська, залучивши живу силу, росіяни намагалися захопити панівні висоти.

Бійці підрозділу "Шквал" знищили декілька піхотних хвиль ворога. Корегували дії захисників наші дрони. Зазнавши опору, ворожі підрозділи почали обходити вузол оборони для його оточення. Штурмові дії росіян підтримувала ворожа артилерія та безперервна робота російських БпЛА.

Детальніше про відбиття атак та атмосферу на позиціях прикордонників – у відео.

Бої у Вовчанську: у ДПСУ показали вражаючі кадри від першої особи

Бої у Вовчанську: у ДПСУ показали вражаючі кадри від першої особи

Раніше окупанти показали страшні кадри з Вовчанська – місто знищили майже вщент.

Також повідомлялося, що росіяни обстрілюють Вовчанськ із "Сонцепьоків" термобаричними боєприпасами

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