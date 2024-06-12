"У Вовчанську противник загруз": Сирський доповів про ситуацію на фронті

Головком Олександр Сирський розповів про бої на різних напрямках фронту та про тактику окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів декілька днів у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках східного фронту. За його словами, противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий «пояс безпеки». У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зауважив, що на Покровському та Курахівському напрямках ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців – ЗСУ мужньо стримують рух ворога вперед.

Також тривають бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська.

"Безуспішно ворог штурмує Білогорівку, яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині. Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів", - додав Олександр Сирський.

На Запорізькому напрямку РФ здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху.

В районі Кринок бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін.

"В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне, змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої Перемоги!Для цього ми зосереджуємо зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою. Тільки технологічна перевага та навченість військ забезпечать нам успіх на полі бою!", - резюмував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, ЗСУ повернули позиції у Харківській області – в ISW розповіли про успіхи українських захисників.

Читайте також провідні новини дня: