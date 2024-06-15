Військові попереджали про запуск ракети окупантами.
У суботу, 15 червня, у Полтавській області сталися вибухи. В регіоні від 12:34 лунає повітряна тривога.
Про вибухи повідомили місцеві медіа та Телеграм-канали.
"У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху, повідомляють "Суспільному" місцеві жителі", - йдеться у повідомленні медіа.
Зазначається, що у Повітряних силах попереджали про рух ракет у напрямку Миргорода. У низці областей оголошено тривогу через активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 червня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МІГ на території РФ. Сирени лунали менше 20 хв.