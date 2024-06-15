В суботу, 15 червня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів російських військ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 09:21 суботи, 15 червня. / Фото: alerts.in.ua

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора вночі, 14 червня, РФ завдала потужного удару по Україні. Окупанти розпочали атаку близько 23:00, запустивши БпЛА. Закінчився потужний обстріл ворога зранку, коли росіяни вдарили аеробалістичною ракетою "Кинджал".

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