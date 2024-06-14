Гвоздик – Бенавідес: де дивитися та прогнози букмекерів на чемпіонський бій

На кону в поєдинку між українцем і американцем стоятиме тимчасовий пояс WBC у напівважкій вазі.

У ніч проти 16 червня український боксер Олександр Гвоздик проведе бій з американцем Давидом Бенавідесом за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Поєдинок відбудеться на "MGM Grand Garden Arena" у Лас-Вегасі (США) в андеркарді бою між чемпіоном WBA у легкій вазі американцем Джервонтою Девісом та його співвітчизником Френком Мартіном.

Орієнтовний час початку бою між Гвоздиком і Бенавідесом – не раніше 05:00 за київським часом.

Де дивитися бій Гвоздик – Бенавідес

Подивитися бій Гвоздик – Бенавідес у прямому ефірі можна буде на відеосервісах FITE TV, Triller TV, PBC за системою PPV (Pay-per-view). Жодна українська платформа чи телеканал не транслюватиме поєдинок.

Прогнози букмекерів на бій Гвоздик – Бенавідес

Фаворитом поєдинку букмекери вважають американського боксера. На перемогу Бенавідеса можна поставити з коефіцієнтом 1,21. Виграш Гвоздика стане сенсацією – 4,50.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 19,00.

На думку букмекерів, найбільш імовірним результатом бою є дострокова перемога Бенавідеса – 1,60. Тріумф представника США за очками – 3,80.

На звитягу Гвоздика нокаутом приймають ставки з коефіцієнтом 7,50. Успіх українця суддівським рішенням – 9,50.

Гвоздик – Бенавідес: останні бої та послужний список

Гвоздик у своєму останньому бою в ніч проти 1 жовтня минулого року нокаутував бразильця Ісаака Родрігеса. Для українця це був третій поєдинок після повернення у бокс.

У червні 2020 року Олександр оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України ухвалив рішення повернутися на ринг.

У першому бою після поновлення боксерської кар'єри Гвоздик у лютому 2023-го здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над мексиканцем Жосуе Обандо, а в травні нокаутував латвійця Річардса Болотнікса.

Наразі у послужному списку 37-річного Олександра 20 перемог (16 – нокаутом) і одна поразка, якої він зазнав у жовтні 2019 року, коли програв титул чемпіона WBC росіянинові Артуру Бетербієву.

27-річний Бенавідес на професійному рингу здобув 28 перемог (24 – нокаутом) у 28 боях. Cвій останній поєдинок він провів у листопаді 2023 року, коли переміг американця Деметріуса Андраде.

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