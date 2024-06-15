У Зеленського сказали сказали, коли можливі переговори з РФ

Росія в істериці, а Україна та партнери — на вірному шляху.

У Швейцарії розпочався саміт формули миру президента Зеленського. Заяви Путіна точно не вплинули на рішення великої кількості країн бути присутніми на ньому і говорити про мир.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова ОПУ Андрій Єрмак.

Коли можливі переговори з РФ

Як зазначив Єрмак, це наша філософія — треба узгодити принципи побудови спільного плану. Можливо, на другому саміті, коли цей план буде готовий, погоджений більшістю відповідальних країн світу, його можливо представити і передати російській стороні.

“Те, що ми там чуємо, бачимо, тільки підтверджує: якщо у Кремлі так нервують, в них справжня істерика, це підтверджує, що ми на вірному шляху”, — сказав Єрмак.

Раніше військо-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив: саміт миру розпочався на умовах України.

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