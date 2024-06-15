"Це несерйозно": Шольц прокоментував "мирні умови" Путіна

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що пропозиції Володимира Путіна про мир в Україні були потрібні, щоб відвернути увагу від майбутньої конференції з врегулювання у Швейцарії. Він назвав їх несерйозними.

Про це пише DW із посиланням на інтерв'ю політика телеканалу ZDF.

Також канцлер додав, що лідери країн-учасниць G7 на саміті в Італії не обговорювали цей план.

"Всі знають, що ця пропозиція не була серйозною, а стосувалася мирної конференції у Швейцарії", – наголосив Олаф Шольц.

Нагадаємо, Володимир Путін назвав умови припинення вогню в Україні. Зокрема, диктатор вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він зазначив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Крім того, диктатор хоче скасування санкцій проти Росії.

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