У перших класах зменшать кількість дітей: що відомо

В Україні у новому навчальному році, від 1 вересня, кількість учнів у перших класах повинна становити не більше ніж 24 дитини.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти й науки.

Зазначається, що у 2024/2025 навчальному році норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів.

Втім, наголошують у МОН, наповнюваність класів, які вчаться дистанційно, може бути більшою - понад 24 учні - для перших класів та понад 30 учнів - для інших.

"Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів і учнів та зробити освітній процес ефективним через зменшення кількості дітей у класі. Педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню / учениці та вибудувати ліпший зв'язок з ними", - повідомили у Міносвіти.

Як повідомлялося, в Україні значно скоротилася кількість дітей. Наразі в системі освіти 3,8 млн школярів. В МОН зауважують, що з них близько мільйона не навчаються офлайн.

Читайте також: