Фаріон повернулася до роботи у "Львівській політехніці" – відео

Мовознавицю Ірину Фаріон поновили на посаді професорки кафедри української мови у "Львівській політехніці".

Фаріон оприлюднила відео на якому йде коридорами університету.

"Йду коридорами Бандериного ВИШу "Львівської політехніки". Щойно поновлена відповідно до рішення суду… Дуже люблю наших ворогів. Тому що вони роблять нас набагато сильнішими, ніж ми навіть собі уявляли", - прокоментувала Ірина Фаріон.

Скандали з Іриною Фаріон

У листопаді минулого року екснардепка Ірина Фаріон в інтерв'ю сказала, що деякі військові бригади Азов і 3-ї ОМБр спілкуються російською мовою, заявивши, що не може назвати таких бійців українцями. Її висловлювання викликали шквал критики.

7 листопада омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення через заяву Фаріон.

У Львівській політехніці заявили, що "не несуть відповідальності" за її висловлювання, а студенти вишу звернулися до правоохоронців. У Міносвіти зазначили, що підтримують студентів, але звільнити Фаріон може тільки виш.

Крім того Фаріон опублікувала лист від студента з окупованого Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на ЗСУ в рідному Криму. Після цього до Максима навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.

15 листопада стало відомо, що Львівська політехніка звільнила Фаріон після того, як СБУ відкрила щодо неї кримінальне провадження за чотирма статтями.

У грудні 2023 року Фаріон подала позов до суду щодо свого звільнення з Львівської політехніки. 29 травня Львівський апеляційний суд частково задовольнив позов Ірини Фаріон та постановив відновити її на посаді професорки.

Нагадаємо, дівчина заступника генпрокурора обзавелась елітним майном на 52 млн грн (розслідування).

Читайте також провідні новини дня: