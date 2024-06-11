Байден переплутав Україну з Іраком: що він сказав

Це вже третій випадок, коли американський лідер плутає війну в Україні з війною в Іраку.

Президент США Джо Байден переплутав Україну з Іраком під час спілкування з журналістами на вихідних у Франції.

Про це повідомляє Newsweek.

Байден поспілкувався з журналістами на американському кладовищі Ена-Марна у Франції 9 червня після своєї поїздки до Нормандії з нагоди відзначення 80-ї річниці висадки союзників. Під час свого виступу президент США говорив про затримку допомоги Україні на тлі її війни з Росією, коли випадково переплутав Україну та Ірак.

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"Ідея, що ми зараз стаємо напівізоляціоністами, про яку дехто говорить, я маю на увазі, ідея, що нам довелося чекати всі ті місяці, щоб отримати гроші для Іраку, які ми – тому що ми чекали. Я маю на увазі, це просто, це не те, ким ми є. Річ не в тім, ким є Америка", – сказав Байден.

Зі стенограми Білого дому з висловлюваннями Байдена видно, що він спершу сказав Ірак, але стенограму було відредаговано, щоби правильно вказати Україну.

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Зауважимо, що президент США вже не вперше плутає Україну та Ірак. Такий випадок стався у червні 2023 року. Ось, що сказав тоді Байден:

"Подумайте про це: якби хтось сказав вам – і мої співробітники також не були настільки впевнені, – що ми зможемо об’єднати всю Європу під час наступу на Ірак і змусити НАТО бути повністю об’єднаним, я думаю, вони б сказали вам, що це малоймовірно".

Також у червні минулого року американський лідер сказав журналістам, що президент Росії Володимир Путін "очевидно програє війну в Іраку, програє війну вдома. І він став трохи вигнанцем у всьому світі".

До слова, у лютому 2024 року лікар президента США після медогляду повідомив, що Байден не має жодних проблем зі здоров’ям та здатен виконувати свої обов’язки.

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