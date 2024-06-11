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В Україні вируватиме негода: де будуть сильні грози і шквали

В Україні вируватиме негода: де будуть сильні грози і шквали

Негода. / Фото: Associated Press

Оголошено штормове попередження.

У вівторок, 11 червня, в Україні будуть грози та шквали у низці областей. Через негоду оголошено І рівень небезпеки. 

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики оголосили штормове попередження на переважній більшості території України. Негода омине лише Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

"11 червня в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози,  місцями град та шквали, 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні. 

В Україні 11 червня буде негода. / © Укргідрометцентр
В Україні 11 червня буде негода. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомили прогноз погоди на червень 2024-го. Зокрема, український Гідрометцентр повідомляє, що перший місяць літа виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла.

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