"Вік – це лише цифра, а вибори – це вибір": Байден привітав Трампа з Днем народження

Своє привітання він доповнив красномовним відео.

Президент США Джо Байден іронічно привітав кандидата на виборах Дональда Трампа з Днем народження. Він порадив своєму опоненту не зважати на вік.

Про це президент США Джо Байден написав у X (Twitter).

"Із 78-м днем ​​народження, Дональде. Прийміть це від одного старого хлопця до іншого: вік – це лише цифра. Проте ці вибори – це вибір", – написав Байден.

У кадрах, які супроводжують публікацію, порівнюються обіцянки, підходи й досягнення двох політичних діячів. Лаконічно й ефектно.

Нагадаємо, кандидат в президенти США Дональд Трамп впевнений, що в разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні ще до інавгурації.

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