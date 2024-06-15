Курс валют в Україні 17-23 червня – прогноз банкіра

В Україні наступного тижня, 17-23 червня, ситуація на валютному ринку може бути дзеркальною до попереднього тижня. Головним фактором, який впливатиме на ринок, буде "електричний" – це прямий тиск на інфляцію та спонукання до зростання цін.

Про це "РБК-Україна" розповів банкір Тарас Лєсовий.

"Розуміємо, що нові тарифи обов'язково позначаться на цінах, особливо коли в липні зміняться ціни на паливо. Крім того, перебої з електроенергією можуть прямо впливати на розвиток бізнесу, тобто гальмувати економіку. Вже зараз відкориговані прогнози зростання ВВП, згідно з якими українська економіка зросте всього на 3%, що в 1,5 раза менше попередніх прогнозів урядовців", - зазначив банкір.

Прогноз курсу:

40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро;

40-41,2 грн /долар та 43-46 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Наступного тижня ринок переведе подих після курсових спринтів травня. Відповідно девальвація гривні майже заспокоїться й наближатиметься до нуля. Курсові зміни, зокрема американського долара, відбуватимуться в досить вузькому діапазоні у 40-41 грн. Однак на валютний ринок тиснутимуть нові цінові реалії, що можуть відбитися на курсових показниках вже у липні, коли почнуть діяти нові акцизи на пальне", - розповів Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, Нацбанк підвищив курс долара до історичного максимуму – в чому причина.

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