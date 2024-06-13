Нацбанк підвищив курс долара до історичного максимуму: у чому причина

Раніше найвищий курс було встановлено 3 червня.

На п’ятницю, 14 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 40,69 грн за 1 долар. Це найвищий курс американської валюти за всю історію гривні.

Про встановлення нового курсу повідомили на сайті Нацбанку.

Порівняно із сьогоднішнім курсом зростання долара становить +0,2467 грн.

Раніше найвищий курс було встановлено 3 червня - 40,5373 грн/долар.

У четвер, 13 червня, на міжбанку курс долара виріс на 26 копійок до 40,76-40,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Чому дорожчає долар

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив зростання курсу долара збільшенням структурного дефіциту на ринку через зростання попиту.

За його словами, попит виріс через витрати уряду та валютну лібералізацію.

Водночас Гелетій запевнив, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а НБУ має достатньо резервів для регулювання.

Нагадаємо, у четвер, 13 червня, після тривалого зростання долар трохи втратив у ціні.

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