Україну накриє сильна негода: де будуть грози, град і шквали

У суботу, 14 червня, у низці областей в Україні оголошено штормове попередження - будуть грози та шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки у багатьох регіонах.

"15 червня у південних, східних та більшості центральних областей - грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На південному сході та сході країни - значні дощі", - йдеться у повідомленні.