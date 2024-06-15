Україну накриє сильна негода: де будуть грози, град і шквали

Оголошено І рівень небезпеки.
У суботу, 14 червня, у низці областей в Україні оголошено штормове попередження - будуть грози та шквали.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у багатьох регіонах.
"15 червня у південних, східних та більшості центральних областей - грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На південному сході та сході країни - значні дощі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики інформували про те, що 15 червня в Україні будуть дощі і грози.Втім, вдень температура повітря буде високою - до 19-24° тепла.