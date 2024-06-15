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Україну накриє сильна негода: де будуть грози, град і шквали

Україну накриє сильна негода: де будуть грози, град і шквали

Гроза. / Фото: Associated Press

Оголошено І рівень небезпеки.

У суботу, 14 червня, у низці областей в Україні оголошено штормове попередження - будуть грози та шквали. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки у багатьох регіонах. 

"15 червня у південних, східних та більшості центральних областей - грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На південному сході та сході країни - значні дощі", - йдеться у повідомленні.

В низці областей 15 червня оголошено штормове попередження. / © Укргідрометцентр
В низці областей 15 червня оголошено штормове попередження. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики інформували про те, що 15 червня в Україні будуть дощі і грози.Втім, вдень температура повітря буде високою - до 19-24° тепла.

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