Де в Україні будуть дощі і грози: прогноз погоди на 15 червня

У суботу, 15 червня, в Україні температура повітря буде високою. Втім, у деяких регіонах буде негода - дощі і грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, - дощі та грози. Вдень у південних, східних та більшості центральних областей будуть град та шквали 15-20 м/с.



Температура повітря вночі в Україні становитиме 13-18° тепла. Прохолодніше буде у західних областях, де стовпчики термометрів покажуть +7-12°. Вдень в більшості областей повітря прогріється до +19-24°. У східних областях буде спекотно - до +25-29°.

Прогноз погоди в Україні на добу 15 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В столиці та області у суботу буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ, а місцями - грозу. Швидкість північного вітру - 5-10 м/с.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +15-17°, а вдень - +21-23°. На Київщині вночі синоптики обіцяють 13-18° тепла, а вдень - 19-24° тепла.

Як повідомлялося, у небі над Києвом зафіксували "сріблясті хмари". Такі утворення видно у глибоких сутінках.

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