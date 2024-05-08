Українським студентам дозволили виїзд за кордон: названо умови

В уряді розробили нові правила, за якими українські студенти матимуть право виїхати в Європу на навчання.

Про те, хто підпадає під нові правила та які документи потрібно підготувати для виїзду за кордон, розповів Артем Зябків в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Студенти вишів тепер зможуть виїзджати за програмами академічної мобільності в європейські та інші світові виші. Раніше це могли робити лише дівчата, а нові правила дозволяють це і хлопцям. При перетині кордону у юнаків уточнюватимуть вік та проситимуть пред’явити електронний студентський квиток.

Які документи потрібні для виїзду за кордон

Утім, щоб правильно оформити всі документи і нічого не пропустити, треба буде таки трохи заморочитись. Зокрема, мати при собі підтвердження від іноземного вишу, де студент збирається навчатися або ж стажуватися впродовж наступного семестру, та сходити в ТЦК і СП.

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Важливо, що виїхати зможуть лише ті, хто гарно навчався та не мав перездач. Проситимуть також і документ, що підтверджує знання мови викладання в іноземному виші. Який саме це має бути сертифікат не уточнюють, утім скоріше за все йдеться про міжнародні сертифікати: eilts, якщо йдеться про англійську мову, або TestDaF, якщо вам викладатимуть німецькою.

Обидва сертифікати видаються спеціальними органами і перевіряються британцями та німцями відповідно, тож підробити їх нереально. Ймовірно, таким чином уряд намагається унеможливити підробку документів та перекриє усі спроби перетворити нові правила на чергову лазівку для масового виїзду молоді.

Як “навчання” за кордоном стало лазівкою для ухилянтів

Насправді, виїзд студентів за кордон від самого початку повномасштабного вторгнення був і залишається доволі чутливим питанням. В Україні діє воєнний стан, тож чоловікам призовного віку виїзд заборонений. Тому на самому початку вторгнення РФ багато юнаків призовного віку, які навчалися за кордоном, але на момент нападу Росії перебували в Україні, стали невиїзними.

Потім ставлення до студентів змінили і почали випускати для продовження навчання за кордоном. Але дуже швидко це переросло у справжній бізнес і стало новою лазівкою для ухилянтів. Уже влітку 2022 року у ДПСУ почали жалітися на масовий відтік із України “студентів-пенсіонерів” віком від 30 до 50 років.

Зрозуміло, що більшість з них мали або сумнівні, або взагалі фіктивні запрошення до іноземних вишів. 14 вересня 2022 року виїзд для студентів заборонили. Лазівку закрили, але через це почали з’являтися нові скандали.

Скандал із прикордонниками

28 вересня 2022 року на пропускному пункті Шегині на Львівщині 21-річний юнак, студент Римського університету Тимофій Мельник поскаржився, що його побили працівники ДПСУ, коли той вкотре намагався перетнути кордон. Прикордонники також не змовчали.

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“Громадянин уже вдев’яте намагався виїхати за кордон. Отримавши чергову відмову, молодик почав обурюватися та відмовлявся покинути територію службового приміщення Держприкордонслужби та пункту пропуску загалом. При кожному факті відмови у перетинанні кордону на виїзд з України цьому молодику документально доводилося рішення про відмову, в якому зазначалися конкретні норми законодавства, згідно з якими діють прикордонники”, - йшлося у повідомленні пресслужби ДПСУ.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, як силовики скручують невдоволеного юнака і кудись його ведуть. У мережі тоді з гумором поставилися до цього.

На юнака ж склали адміністративний протокол за непокору прикордонниками. Подальша доля Тимофія невідома. Саме тоді у Верховній раді та Міносвіти пообіцяли переглянути правила заборони виїзду студентів за кордон.

До речі, для 17-річних студентів жодних заборон не передбачено, адже вони не досягли призовного віку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Українським студентам дозволять виїзд за кордон! Названо умови!"

Нагадаємо, згідно ухваленого Верховною Радою нового мобілізаційного закону, який набуде чинності 18 травня, право на відстрочку матимуть не всі українські студенти.

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