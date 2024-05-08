Рада подовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні - на який термін

Це було вже 11 голосування Ради за подовження воєнного стану та мобілізації.

У середу, 8 травня, Верховна Рада подовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, тобто до 11 серпня 2024 року.

Про це повідомляє народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

Зазначається, що парламент затвердив Указ президента Володимира Зеленського №11234 про продовження дії воєнного стану від 14 травня 2024 року на 90 днів. "ЗА" проголосували 339 народних депутатів.

Також Рада затвердила Указ Зеленського №11235 про продовження мобілізації. Рішення підтримали 336 парламентарів.

Железняк додає, що це було вже 11 голосування Ради за подовження воєнного стану та мобілізації. Далі документи повинен підписати президент.

Нагадаємо, напередодні Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки під час засідання 7 травня ухвалив законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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