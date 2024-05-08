Конгресвумен Спартц, яка не підтримала допомогу Україні, виграла республіканські праймериз

Вікторія Спартц здобула номінацію від Республіканської партії на виборах до Палати представників США.

Вікторія Спартц, перша українка в Конгресі США, з високою ймовірністю збереже своє місце у Палаті представників (нижня палата Конгресу). Вона здобула підтримку 39,1% виборців на праймериз й отримала номінацію від Республіканської партії.

Про це пише Indiana Star.

Її основний суперник Чак Гудріч набрав майже на 6 відсоткових пунктів менше.

Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років.

Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го її позиція різко змінилася, вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і зрештою відмовилася за неї голосувати.

Спартц втретє балотується до Конгресу від п'ятого виборчого округу в Індіані. Кандидати від Демократичної партії не перемагали на ньому з 1990 року.

На загальних виборах у листопаді суперницею Спартц буде переможниця праймериз Демократичної партії Дебора Пікетт.

Нагадаємо, лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс назвав умову, за якої американські війська втрутяться у війну в Україні.

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