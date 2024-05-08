Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Конгресвумен Спартц, яка не підтримала допомогу Україні, виграла республіканські праймериз

Конгресвумен Спартц, яка не підтримала допомогу Україні, виграла республіканські праймериз

Вікторія Спартц перемогла на республіканських праймериз в Індіані / Фото: Вікторія Спартц Facebook

Вікторія Спартц здобула номінацію від Республіканської партії на виборах до Палати представників США.

Вікторія Спартц, перша українка в Конгресі США, з високою ймовірністю збереже своє місце у Палаті представників (нижня палата Конгресу). Вона здобула підтримку 39,1% виборців на праймериз й отримала номінацію від Республіканської партії

Про це пише Indiana Star.

Її основний суперник Чак Гудріч набрав майже на 6 відсоткових пунктів менше.

Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років.

Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го її позиція різко змінилася, вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і зрештою відмовилася за неї голосувати.

Спартц втретє балотується до Конгресу від п'ятого виборчого округу в Індіані. Кандидати від Демократичної партії не перемагали на ньому з 1990 року.

На загальних виборах у листопаді суперницею Спартц буде переможниця праймериз Демократичної партії Дебора Пікетт.

Нагадаємо, лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс назвав умову, за якої американські війська втрутяться у війну в Україні.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація