Украинским студентам разрешили выезд за границу: названы условия

При пересечении границы у юношей будут уточнять возраст и просить предъявить электронный студенческий билет.

В правительстве разработали новые правила, согласно которым украинские студенты будут иметь право выехать в Европу на учебу.

О том, кто подпадает под новые правила и какие документы нужно подготовить для выезда за границу, рассказал Артем Зябков в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Студенты вузов смогут выезжать по программам академической мобильности в европейские и другие мировые вузы. Раньше это могли делать только девушки, а новые правила позволяют это и парням. При пересечении границы у юношей будут уточнять возраст и просить предъявить электронный студенческий билет.

Какие документы нужны для выезда за границу

Впрочем, чтобы правильно оформить все документы и ничего не пропустить, нужно будет немного заморочиться. В частности, иметь при себе подтверждение от иностранного вуза, где студент собирается учиться или стажироваться в течение следующего семестра, и сходить в ТЦК и СП.

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Важно, что выехать смогут только те, кто хорошо учился и не имел пересдачи. Будут просить также и документ, подтверждающий знание языка преподавания в иностранном вузе. Какой именно это должен быть сертификат не уточняют, впрочем, скорее всего, речь идет о международных сертификатах: eilts, если речь идет об английском языке, или TestDaF, если вам будут преподавать на немецком.

Оба сертификата выдаются специальными органами и проверяются британцами и немцами соответственно, поэтому подделать их невозможно. Вероятно, таким образом правительство пытается сделать невозможным подделку документов и перекроет все попытки превратить новые правила в очередную лазейку для массового выезда молодежи.

Как "обучение" за границей стало лазейкой для уклонистов

На самом деле выезд студентов за границу с самого начала полномасштабного вторжения был и остается довольно чувствительным вопросом. В Украине действует военное положение, поэтому мужчинам призывного возраста выезд запрещен. Поэтому в самом начале вторжения РФ многие юноши призывного возраста, которые учились за границей, но к моменту нападения России находились в Украине, стали невыездными.

Затем отношение к студентам изменили и начали выпускать для продолжения учебы за границей. Но очень быстро это переросло в настоящий бизнес и стало новой лазейкой для уклонистов. Уже летом 2022 года в ГПСУ начали жаловаться на массовый отток из Украины "студентов-пенсионеров" от 30 до 50 лет.

Понятно, что большинство из них имели либо сомнительные, либо вообще фиктивные приглашения в иностранные вузы. 14 сентября 2022 выезд для студентов запретили. Лазейку закрыли, но из-за этого начали появляться новые скандалы.

Скандал с пограничниками

28 сентября 2022 года на пропускном пункте Шегини Львовской области 21-летний юноша, студент Римского университета Тимофей Мельник пожаловался, что его избили сотрудники ГПСУ, когда тот в очередной раз пытался пересечь границу. Пограничники тоже не смолчали.

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“Гражданин уже в девятый раз пытался уехать за границу. Получив очередной отказ, молодой человек начал возмущаться и отказывался покинуть территорию служебного помещения Госпогранслужбы и пункта пропуска в целом. При каждом факте отказа в пересечении границы на выезд из Украины этому молодому человеку документально приводилось решение об отказе, в котором указывались конкретные нормы законодательства, согласно которым действуют пограничники”, — говорилось в сообщении пресс-службы ГПСУ.

На видео, опубликованном в сети, видно, как силовики скручивают недовольного юношу и куда-то его ведут. В сети тогда с юмором отнеслись к этому.

На юношу же был составлен административный протокол за неповиновение пограничникам. Дальнейшая судьба Тимофея неизвестна. В это время в Верховной раде и Минобразования пообещали пересмотреть правила запрета выезда студентов за границу.

Кстати, для 17-летних студентов никаких запретов не предусмотрено, ведь они не достигли призывного возраста.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Украинским студентам разрешат выезд за границу! Названы условия!"

Напомним, согласно принятому Верховной Радой нового мобилизационного закона, который вступит в силу 18 мая, право на отсрочку получат не все украинские студенты.

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