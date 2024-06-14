Путін назвав умови припинення вогню в Україні

Росія хоч завтра готова сісти за стіл переговорів щодо України, водночас назвав умови для припинення вогню.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

Зокрема, диктатор вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він зазначив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину.

"Щойно Київ заявить, що готовий і почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу до НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори. Гарантуємо безпечне відведення українських частин та з'єднань", — сказав Путін.

Крім того, російський лідер вкотре заявив, що РФ насправді нібито "не збиралася штурмувати Київ".

"Росія сьогодні робить ще одну реальну мирну пропозицію, але якщо Захід і Київ відмовляться - це їхня відповідальність за кровопролиття. Наша принципова позиція - нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус для України, її демілітаризація та денацифікація. Базові угоди щодо мирного врегулювання мають бути зафіксовані міжнародними договорами. Зрозуміло, що передбачається і скасування санкцій проти Росії. Йдеться не про заморожування конфлікту, а про повне його припинення", - додав він.

Раніше заступник очільника російського Міністерства закордонних справ Михайло Галузін зробив заяву про переговори з Україною і висунув умови. З його слів, аби сісти за стіл переговорів щодо України мають бути визнані нинішні територіальні реалії.

Читайте також:

Читайте також: