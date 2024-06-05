Путін пригрозив ударами по країнах, що постачають зброю Україні

Господар Кремля натякнув, що удари західною зброєю по території РФ у Кремлі сприймають, як "пряму війну проти Росії".

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про готовність завдати ударів по тих країнах, які постачають зброю Україні.

Про це він говорив на зустрічі із журналістами світових інформаційних агентств, передають російські пропагандисти.

"Російська Федерація може поставити свою далекобійну зброю в регіонах світу, звідки відбудуться удари по чутливих об'єктах країн, що постачають зброю до України", - сказав він.

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За словами господаря Кремля, удари по території РФ "за участю країн Заходу", означають їх "пряму війну проти Росії".

"Москва реагуватиме", - попередив Путін, очевидно, наляканий дозволом США завдавати ударів по території держави-агресорки американською зброєю.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

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