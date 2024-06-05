Путин пригрозил ударами по странам, поставляющим оружие Украине

Хозяин Кремля намекнул, что удары западным оружием по территории РФ в Кремле воспринимают как "прямую войну против России".
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности нанести удары по странам, которые поставляют оружие Украине.
Об этом он сказал на встрече с журналистами мировых информационных агентств, передают российские пропагандисты.
"Российская Федерация может поставить свое дальнобойное оружие в регионах мира, откуда будут удары по чувствительным объектам стран, поставляющим оружие Украине", — сказал он.
По словам хозяина Кремля, удары по территории РФ "при участии стран Запада" означают их "прямую войну против России".
"Москва будет реагировать", — предупредил Путин, очевидно, напуганный разрешением США наносить удары по территории государства-агрессора американским оружием.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение для Украины бить американским оружием по военным объектам на территории РФ.
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