В Кремле набросились с обвинениями на Макрона.

В России засуетились после того, как появилась информация о вероятном появлении французских инструкторов в Украине. В Кремле даже разразились угрозами.

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, иностранные инструкторы не обладают иммунитетом от ударов вооруженных сил РФ.

"Не важно французские они чуть ли не французские", — дерзко высказался представитель Кремля.

Кроме того, Песков назвал президента Франции Эммануэля Макрона "одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров".

Не обошел информацию о французских инструкторах и министре иностранных дел России Сергей Лавров. Он высказался о том, что есть основания полагать, "что они уже работают там". Что больше – глава МИД цинично заявил, что, мол, они являются законной целью.

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция отправит военных инструкторов в Украину. По его словам, они скоро посетят украинские учебные центры и ознакомятся с их инфраструктурой и персоналом.

Экскомандующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг говорит, что в Украине находятся французские военные инструкторы еще с начала полномасштабного вторжения. Он считает, что объявление отправки инструкторов повлияет только на рост их количества.

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