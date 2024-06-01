Зеленский заявил, что полон решимости закончить войну

Глава государства подчеркнул, что будет с народом до конца.

Президент Владимир Зеленский заявил, что полон решимости довести начатую РФ войну до конца, несмотря на изнурительную рутину руководства страной.

Об этом украинский лидер сказал в интервью The Guardian.

"Когда вы баллотировались в президенты и сказали, что вы будете со своим народом до конца, и вы всегда будете защищать Украину и Конституцию, ну это значит, что вы лжец, если просто опустите руки. Я точно не хотел бы быть лжецом, особенно для своих детей", — сказал Зеленский.

Напомним, президент заявил, что все, что является замороженным конфликтом, является войной – медленной войной или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами.

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