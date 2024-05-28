Китай высказался о путях выхода из войны в Украине

Китай заявил, что адресует свои призывы к деэскалации в "кризисы" в Украине и Киеве, и агрессорке Москве.

Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на корреспондента "Укринформа".

В вопросе говорилось, адресует ли Пекин свои заявления о необходимости уменьшения напряженности в войне России, потому что для Москвы они имеют обратный эффект.

"Китай считает диалог и переговоры единственным жизнеспособным путем выхода из "кризиса в Украине" (так КНР называет войну в Украине более двух лет — Ред.) Все стороны должны быть преданными деэскалации ситуации и поиску политического урегулирования кризиса", — подчеркнула Мао.

Она добавила, что эта позиция Китая остается четкой и последовательной.

Напомним, ранее в Китае сообщили, примут ли участие в мирном саммите по Украине. Якобы Пекин пока не располагает какой-либо информацией на этот счет.

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