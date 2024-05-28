Китай висловився про шляхи виходу з війни в Україні

Китай заявив, що адресує свої заклики до деескалації в "кризи" в Україні і Києву, і агресорці Москві.

Про це заявили речниця МЗС КНР Мао Нін, відповідаючи на кореспондента "Укрінформу".

У запитанні йшлося про те, чи адресує Пекін свої заяви про необхідність зменшення напруженості у війні Росії, бо для Москви вони мають зворотний ефект.

"Китай вважає діалог і переговори єдиним життєздатним шляхом виходу з "кризи в Україні" (так КНР називає війну в Україні упродовж понад двох років - Ред.) Усі сторони мають бути відданими деескалації ситуації та пошуку політичного врегулювання кризи", - наголосила Мао.

Вона додала, що ця позиція Китаю залишається чіткою та послідовною.

Нагадаємо, раніше в Китаї повідомили, чи візьмуть участь у мирному саміті щодо України. Нібито Пекін поки не має будь-якої інформації з цього приводу.

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