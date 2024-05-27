В Китае сообщили, примут ли участие в мирном саммите по Украине

Китай пока не может подтвердить, что официальная делегация их страны примет участие в Глобальном мирном саммите в Швейцарии, который состоится 15-16 июня.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает "Укринформ".

По ее словам, Пекин пока не располагает какой-либо информацией по этому поводу.

"На данный момент я не могу предоставить информацию по этому вопросу", – сказала Мао.

Представитель МИД КНР заявила, мол, страна занимает объективную позицию по урегулированию "украинского кризиса", а потому поддерживает любые усилия, способствующие мирному решению.

"Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Украиной, и Россией, с равноправным участием всех сторон и объективным обсуждением всех мирных инициатив", — подчеркнула китайская дипломат.

Напомним, издание BBC пишет о том, что российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин пытаются "протолкнуть" свою идею окончания войны в Украине. В частности, Пекин и Москва настаивают на "политическом решении" вопроса войны в Украине.

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