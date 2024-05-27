Стала известна дата завершения войны: астролог шокировал тем, что произойдет с Россией

"Олимпийского перемирия" не будет, а на фронте ожидаются жаркие времена. Но довольно скоро Украину может ожидать победа в войне. Известный астролог сделал предсказание для Украины. Более того, в мировой политике также ожидаются изменения. В то же время, математики и аналитики также называют вероятную дату завершения войны, а тарологи уверяют, что "заморозки" конфликта точно не будет.

Все подробности громких предсказаний рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Перемирие не будет?

В ближайшее время на фронте сложится сложная ситуация, “олимпийского перемирия” не будет, но после 24 февраля 2025 года ситуация для Украины может существенно улучшиться. Об этом в комментарии ТСН.ua заявил известный астролог Влад Росс, опираясь на собственные исследования.

В июне будет очень жесткая и сложная ситуация на фронте. Никакого «олимпийского» перемирия я не вижу. Напротив, кровожадный Марс вошел в знак Овна. Будет разрастаться жаркая атмосфера. Я вижу, что заморозка конфликта начнется после ретроградного Марса. Марс управляет войной. 6 декабря 2024 г. он станет ретроградным. Эта его ретроградность будет проходить символически до 24 февраля 2025 года. Но попытки договориться завершать начнутся 6 декабря 2024 года. Победа Украины после переворота в московии. Я всегда говорил, что этот переворот произойдет в 2025 году. Комета, о которой я говорил, входит в хаос. Астрологи считают, что когда комета входит в другую систему, Солнечную, возникает хаос, изменяется ритм. Многое может измениться. Тем более, она, комета, имеет зеленый цвет, цвет мира. В преддверии аварии на ЧАЭС тоже подлетала комета, но она была другого цвета. Но если комета зеленого цвета, то она способна уничтожить всех дьяволов. К примеру, Раисе, двойника Путина. Способна освободить мир от супостатов», – сказал астролог.

Какие угрозы для Киева?

Также, по прогнозам Влада Росса, столица Украины уже не почувствует на себе повторного наступления путинской армии.

“На Сумы будет временно остановлено наступление российской армии. Оккупанты хотели окружить Харьков, это было главной задачей, но харьковчанам это не угрожает. На Сумы путинская армия сейчас не уйдет. Киеву наступление не угрожает, сейчас можно увидеть, что наши дроны не летают по Москве и Московской области, поэтому и кафиры не сильно атакуют Киев”, — отметил он.

Изменения в мировой политике

А вот мировая политика может претерпеть значительные изменения. Единственное, на что можно надеяться, это то, что к Земле подлетает «дьявольская» комета, которая способна что-то изменить. Она уничтожает всех своих «дьяволов» — людей, возглавляющих ненавистные страны. К примеру, погиб президент Ирана Раиси, подстреливший премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ждем, что она повлечет за собой переворот в Московии. Войска могут быть недовольны увольнением одного из генералов. Может возникнуть даже бунт. Это все может возникнуть в июне, эта комета подлетит максимально близко к Земле», – рассказал Росс.

Победный 2025 год

О том, что 2025 станет победным для Украины, говорил и другой астролог — Алексей Кириченко.

Прогноз на май 2024 года

Кроме того, свои прогнозы сделали и астрологи Анна и Алексей Сухановы, в которых говорится, что будет происходить в мае 2024 года, пишет УНИАН. Прогноз на май от астрологов достаточно оптимистичен.

Математические предсказания

Даже эксперты-математики попытались вычислить дату окончания войны в Украине. Цикличность исторических событий никуда не девается. Еще в начале 24 года российский математик-“пророк” заявил, когда закончится война в Украине, и даже назвал победным год — 2025-й. Такое предсказание сделал математик-историк Григорий Кваша путем вычисления окончательной даты по цифрам, годам и разным событиям. Кстати, сам он был удивлен, почему еще никто другой не пришел к этому раньше его.

Как вычислить?

Далее Кваша отметил, что к этому нужно добавить 24 года, вместе 17+24 выходит 41. 1941 — Великая Отечественная война. Затем началась война, продолжавшаяся до 1949 года. Затем началась война в Корее, продолжавшаяся до 1953 года.

Что говорят аналитики?

Чтобы окончательно докопаться до даты окончания войны, за дело взялись и аналитики. Они разобрали все официальные и неофициальные заявления в СМИ, спецслужбах, чиновниках, международных организациях, лидерах мнений. Всех, кто давал прогнозы по продолжительности войны, еще и вот, к какому выводу пришли.

"Заморозки" не будет?

Периодически в СМИ появляется информация о приостановлении войны. Однако ведьма-тарологиня Мария Тиха заявила, что никакой "заморозки" не будет. А также она считает, что Россия эту войну уже не выиграет, наоборот, может потерять еще и свои территории.

Прогнозы карпатских мольфаров

Тарологиня добавила, что сейчас очень сложно сказать что-либо точно, поскольку события развиваются очень динамично и постоянно меняются. А накануне нового года журналистка ТСН Оксана Радионова снова отыскала карпатских мольфаров, чтобы спросить, что будет ждать украинцев в 2024 году. Были такие, что говорили: добра ждать не стоит, как и возвращения территорий.

Когда деоккупация?

Но таких пророчеств действительно меньше, большинство мольфаров предвещают, что Украина территориально снова станет такой, как была во время провозглашения Независимости. Так предсказала и Мария Цвилинов, мольфарка, проживающего в Карпатах. Более того, она утвердительно говорит — победит Украина, а все временно оккупированные территории снова будут под украинским флагом.

И уверенно говорят, что Украина победит!

Главное – вера

И все же напомним: астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “В РФ БУДЕТ ПЕРЕВОРОТ! Украина победит!” Астролог Влад Росс назвал дату конца войны!

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