Выглядели гламурно: сицилийские принцессы Кьяра и Каролина посетили гала-вечер в Монако

Девушки очень дружны и практически всегда посещают светские мероприятия вместе. Этот их выход не стал исключением.

Сицилийские принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра де Бурбон посетили роскошный гала-ужин посвященный Гран-при Формулы-1 в Монако. Очаровательный итальянские красавицы и модницы блистали блистали перед камерами в гламурных вечерних нарядах.

19-летняя Кьяра надела черное платье длины миди, которое было немного прозрачным в верхней части и украшено кружевом. Также у наряда была частично прозрачной юбка, а вот на талии его украшала вышивка пайетками. Образ девушка дополнила небольшой сумкой и черными туфлями.

Старшая сестра девушки 21-летняя Каролина появилась на этом мероприятии в платье бюстье со стразами и длинной юбкой. Наряд она сочетала с босоножками и гламурным клатчем со стразами.

Мария Каролина и Мария Кьяра / Фото: Getty Images

Также на этом мероприятии блистала княгиня Монако Шарлин. Она блистала перед камерами в красном платье с блестками от Louis Vuitton и новой прической.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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