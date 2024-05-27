Возглавляемый Диким центр потратит на изучение Антарктиды $11,6 млн: как это комментирует сам ветеран

Украинцы в соцсетях выразили возмущение такими затратами, за которые для участников экспедиции, в частности, планируется закупить осьминогов, лосося, вина и икры.

Национальный антарктический научный центр, возглавляемый экскомандиром "Айдара" Евгением Диким, потратит на изучение Антарктики 11,6 млн. дол. Эта информация взбудоражила украинцев в Сети. Дикий отреагировал на скандал и дал разъяснения по поводу расходов.

Об этом проведенном тендере свидетельствует опубликованная а сайте Prozzoro информация.

Так, в системе Prozzoro был замечен тендер под названием "Комплексная услуга по материально-техническому обеспечению Украинских антарктических экспедиций с использованием научно-исследовательского океанографического судна "Ноосфера" (IMO № 8904496)". Речь идет о расходах экспедиции на технические средства, продукты питания, доставку научных работников. Этот тендер в апреле выиграла фирма из Эстонии.

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Украинцев поразила немалая сумма тендера: 11 млн. 606 тыс. 125 дол. (по курсу Нацбанка – это около 463 млн 322 тыс. грн).

Детали о тендере Национального антарктического научного центра

Эти средства планируется потратить на закупку:

материально-технических средств,

горюче-смазочных материалов для антарктической станции,

продуктов питания для участников антарктических экспедиций и украинской антарктической станции "Академик Вернадский";

на обеспечение отправки на судно участников украинских антарктических экспедиций и т.д.

Победу в тендере одержала эстонская компания WINOT OU.

Тендер Национального антарктического научного центра в системе Prozzoro/Скриншот

Среди продуктов питания, которые планируется заказать для участников экспедиции, есть:

28 кг осьминогов,

118 кг филе лосося,

140 кг – стейка лосося,

5 040 куриных яиц,

168 бутылок красного вина,

112 бутылок белого вина,

4 кг икры и т.д.

Часть украинцев выразила возмущение в Сети по поводу этого тендера, а часть встала на защиту:

"Лучше все деньги бросить на армию, на раненых, а не на пингвинов! Они и без ученых справятся, если меньше их будете трогать!";

"Деньги дают на пингвинов, которых исследует антарктический центр. В то же время Дикий, работающий в этом антарктическом центре – теперь активно продвигает информационную адженду Офиса президента. Может, это как-то связано?";

"Сказать, что это х*рня – нельзя. Закупили то, что им нужно. В том числе жратву. Или им только овса можно?"

Дикий отреагировал на скандал с тендером

Глава Национального арктического научного центра, ветеран АТО, экс-заместитель командира взвода в 24-м БТО "Айдар" Евгений Дикий отреагировал на критику по поводу чрезмерных расходов на экспедицию во время войны. Он заявил, что такой хейт испытал потому, что первым начал говорить о "тотально толлерированном уклонении" и "сорванной мобилизации".

"Шария возмутило то, что мы нормально кормим зимовников, и в частности покупаем им – о ужас! – немного вина и шоколада. Немного?! Но там речь идет о 168 бутылках красного, 112 бутылках белого, и 28 бутылках игристого! Какой ужас, это тотальный алкоголизм на средства налогоплательщиков!!! А от такого количества сладостей можно диабетом заболеть, да и вообще, что это за сладкая жизнь среди полярной ночи?! Угу. Учитываем, что это закупка на всю зимовку, то есть раз в год. Берем в руки калькулятор, совершаем несложные операции и получаем:

вино всех видов вместе – 45 граммов на человека в день, или 316 граммов каждому в неделю; то есть да, украинский полярник может один раз в конце трудовой недели выпить целых два бокала (даже не граненных стакана, а именно бокала) сухого вина; шоколада 10 г в день; конфет и батончиков соответственно 4 грамма и 14 граммов в сутки", – написал Дикий.

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Он отметил, что бюджет Украины во время полномасштабной войны состоит из двух очень разных частей, которые имеют принципиально разное происхождение.

"Все, без исключения, до последней копейки, которую мы собираем внутри страны – все наши налоги, сборы, акцизы и т.д. – все съедает война, и именно из них мы удерживаем нашу армию. А вся гуманитарная сфера, так же до копейки без исключения, включая зарплаты госслужащих, учителей, врачей и полярников, всеми расходами на науку, образование, медицину — это все не наши средства, а помощь союзников, то есть деньги западных налогоплательщиков", — объяснил глава Национального арктического научного центра.

Он обратил внимание, что средства от Запада категорически запрещено использовать для военных нужд. То есть их невозможно потратить ни на дроны, ни на доплаты бойцам, ни даже на устройство фортификаций.

"То есть в контексте нашего дела станция "Вернадский" и "Ноосфера", конечно же, конкурируют с другими потенциальными расходами, ведь бюджет не безграничный — но никак не с расходами на оборону и безопасность", — отметил Дикий.

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