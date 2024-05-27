Зеленский прибыл с первым визитом в Испанию

Самолет с главой государства приземлился в аэропорту Мадрид-Барахас.

В понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым официальным визитом в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом.

Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам президента, с испанским премьером он будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи и тренировке украинских военных.

"Впереди у нас два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты", — добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что Испания выделит мощную помощь Украине. Больше об этом читайте в новости.

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