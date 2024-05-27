Испания планирует передать Украине вооружение на рекордную сумму

В пакет помощи войдут ракеты для систем Patriot и танки Leopard.

Испания собирается сегодня, 27 мая, объявить о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины на сумму 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов).

Об этом объявлено во время визита президента Владимира Зеленского, сообщает El País.

По данным издания, Владимир Зеленский и премьер Испании Педро Санчес подпишут двустороннее соглашение о безопасности. Оно, как пишут журналисты, будет предусматривать поставку военной техники, начиная от ракет Patriot и заканчивая боевыми танками Leopard, а также артиллерийских снарядов, систем борьбы с дронами и переносных ракетных установок.

Соглашение также предусматривает контракты на миллион долларов для испанской оборонной промышленности, поскольку военная техника будет производиться испанскими компаниями, такими как TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal или Instalaza.

Что известно о визите Зеленского в Испанию

Владимир Зеленский совершит визит в Мадрид и встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом говорится в сообщении правительства Испании.

"Зеленский встретится с Санчесом, после чего лидеры проведут совместную пресс-конференцию в Мадриде в 12:00 по местному времени", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский встретится с королем Испании Фелипе VI.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗЕЛЕНСКИЙ из обстрелянного ХАРЬКОВА обратился к ЛИДЕРАМ МИРА

Читайте также: