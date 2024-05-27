Іспанія планує передати Україні озброєння на рекордну суму

До пакета допомоги увійдуть ракети для систем Patriot і танки Leopard.

Іспанія збирається сьогодні, 27 травня, оголосити про виділення рекордного пакету військової допомоги для України на суму 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів).

Про це оголошено під час візиту президента Володимира Зеленського, повідомляє El País.

За даними видання, Володимир Зеленський та прем'єр Іспанії Педро Санчес підпишуть двосторонню угоду про безпеку. Вона, як пишуть журналісти, передбачатиме постачання військової техніки, починаючи від ракет Patriot і закінчуючи бойовими танками Leopard, а також артилерійських снарядів, систем боротьби з дронами та переносних ракетних установок.

Угода також передбачає контракти на мільйон доларів для іспанської оборонної промисловості, оскільки військова техніка вироблятиметься іспанськими компаніями, такими як TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal або Instalaza.

Що відомо про візит Зеленського до Іспанії

Володимир Зеленський здійснить візит до Мадрида і зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Про це йдеться у повідомленні уряду Іспанії.

"Зеленський зустрінеться із Санчесом, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію у Мадриді о 12:00 за місцевим часом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

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