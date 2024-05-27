Після скандалу Рада змінила склад ТСК щодо фортифікацій і дронів

У Верховній Раді змінили склад Тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд на лінії зіткнення та на виготовлення та закупівлю дронів.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Відповідно до постанови парламенту, від обов’язків члена ТСК увільнено нардепку від "Слуги народу" Єлізавету Богуцьку та нардепа від депутатської групи "Платформа за життя та мир" Віталія Борта.

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"Не встигла ще ТСК по фортифікаціях та дронах попрацювати, а вже зміни. У СН депутата Богуцьку змінюють на Мурдія", – написав Железняк у Мережі.

"Але головна інша зміна. Думаю, проект "Схеми", які робили по ньому розслідування і підняли це питання, буде особливо задоволений: депутата Віталія Борта від екс-ОПЗЖ виводять з складу комісії. Замість нього буде Дмитро Разумков", – зазначив народний обранець.

Нагадаємо, після низки скандалів навколо фортифікацій на Харківщині Верховна Рада 22 травня ухвалила постанову про створення ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво оборонних споруд і виготовлення дронів. Тоді спалахнув новий скандал, адже до складу цієї комісії увійшли нардепи від забороненої колишньої партії ОПЗЖ, які прославляли "русскій мір".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Де фортифікації?! Гучний скандал отримав несподіване продовження!

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