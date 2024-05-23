Рада призначила ексшоумена головою ТСК щодо стану фортифікацій і закупівлі дронів

До роботи в парламенті нардеп був шоуменом та працював у івент-агенції GB Event by Kvartal 95.

Верховна Рада на засіданні 22 травня створила Тимчасову слідчу комісію щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд на лінії зіткнення та на виготовлення та закупівлю дронів. Головою ТСК було призначено нардепа від "Слуги народу" Миколу Задорожнього, який до роботи в парламенті був шоуменом та працював у івент-агенції GB Event by Kvartal 95.

Про створення ТСК напередодні повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Головою ТСК було призначено нардеп Миколу Задорожнього (фракція "Слуга народу"), а заступником – Михайла Цимбалюка (фракція "Батьківщина"). До складу комісії увійдуть 13 депутатів.

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На себе звертає увагу той факт, що голова ТСК Задорожній до свого депутатства був шоуменом, ведучим та організатором різних святкових заходів, менеджером зі збуту і постачання. Він також працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95 і займався викладацькою діяльністю. Задорожній був учасником гумористичної групи "Брати Гагаріни", що виступала на телепроєкті "Бійцівський клуб".

2019 року Задорожній пройшов до Ради від партії "Слуга народу" як безпартійний. У парламенті він є членом однойменної фракції та членом комітету з питань бюджету.

Завданням ТСК визначено "вивчення обставин та підготовки питань щодо":

потреб Сил оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю дронів,

аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс дронів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших законних військових формувань,

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів, виділених на їх облаштування.

Протягом шести місяців Рада має заслухати звіт ТСК на пленарному засіданні.

Зауважимо, питання про облаштування фортифікаційних споруд постало після нового наступу РФ на Харківщині, яке розпочалося 10 травня. Військові та журналісти заявляли про відсутність оборонних укріплень в області – більше про це читайте в матеріалі ТСН.ua.

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