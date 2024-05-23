Смертельна аварія на Закарпатті: авто злетіло у водойму

У селі Глибокий Потік Тячівського району Закарпатської області у середу, 22 травня, сталася смертельна ДТП, внаслідок якої водій автівки загинув, а його пасажирка отримала численні травми.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

У поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини. Слідчо-оперативна група районного відділу поліції, яка прибула на місце аварії, встановила попередні обставини ДТП.

"Відомо, що рухаючись населеним пунктом 70-річний місцевий житель на автомобілі "ВАЗ-2121" не впорався з керуванням та з’їхав з дороги у водойму. За попередніми даними, водій втратив свідомість через раптове погіршення самопочуття, однак остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи", – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що в автомобілі також знаходилася 64-річна жінка – односельчанка водія. Наразі пасажирка госпіталізована до лікарні з травмами різного ступеню важкості.

Остаточні висновки щодо обставин та причини аварії слідчі зроблять після проведення необхідних експертних досліджень.

Нагадаємо, на Вінниччині у ДТП загинув велосипедист. Аварія сталася за участю автівки, водій якої перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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