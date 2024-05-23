Усик отримав роль у голівудському фільмі з Двейном Джонсоном

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик отримав роль у голівудському фільмі режисера Бенні Сафді "Smashing Machine" ("Машина, що трощить").

Як повідомляє IMBD, американська біографічна драма присвячена життю колишнього зіркового бійця UFC Марка Керра, якого грає Двейн "Скеля" Джонсон.

Самому Усику в цьому фільмі дісталася роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

За свою кар'єру Вовчанчин двічі бився з Керром. У першому бою українець виграв нокаутом, але через застосування ним заборонених ударів поєдинок було визнано таким, що не відбувся. У другому бою Ігор переміг одноголосним рішенням суддів.

Прем'єра запланована на 2025 рік. У фільмі також зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін та Раян Бейдер.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня Усик у саудівському Ер-Ріяді роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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