Олена Мозгова приголомшила художнім талантом 9-річної доньки від Аксельрода

Українська продюсерка Олена Мозгова похизувалася художнім талантом 9-річної доньки від співака Девіда Аксельрода.

Виявилося, що Соломія має хист до малювання. Дівчинці чудово вдається втілювати на полотні свої ідеї. У Facebook Мозгова похизувалася новим малюнком донечки.

Соломія зобразила на аркуші рожевий лотос. Малюнок видався напрочуд гарним та реалістичним. Окрім того, Соломія також вже випрацювала власний стиль, експериментуючи з відтінками та відблисками. Ба більше, донька Олени Мозгової та Девіда Аксельрода навіть вигадала власний підпис, який вона залишає на малюнках.

Малюнок доньки Олени Мозгової / Фото: facebook.com/olenamozgova1

"Новий малюнок Соломії. Цього разу вона обрала лотос. Ця дивовижна квітка виростає у водоймах, багатих мулом, але листя лотоса покрите воскоподібними речовинами, що захищають їх від бруду, що дуже символічно, як на мене", - поділилася Олена Мозгова.

У коментарях підписники продюсерки теж оцінили талант дівчинки. Вони зазначили, що Соломія має хист до малювання, тож нехай і надалі розвиває свої здібності.

Квітка дійсно дивовижна! Як тонко відчуває юна художниця кожну грань квітки, яка тягнеться до світла!

Дуже гарна квітка, Соля має талант.

Це супер!

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар розсекретила хобі своєї 9-річної доньки. Виявляється, дівчинка захоплюється екстремальним видом спорту.

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