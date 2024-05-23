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Олена Мозгова приголомшила художнім талантом 9-річної доньки від Аксельрода

Олена Мозгова приголомшила художнім талантом 9-річної доньки від Аксельрода

Олена Мозгова з молодшою донькою / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Продюсерка показала новий малюнок дівчинки.

Українська продюсерка Олена Мозгова похизувалася художнім талантом 9-річної доньки від співака Девіда Аксельрода.

Виявилося, що Соломія має хист до малювання. Дівчинці чудово вдається втілювати на полотні свої ідеї. У Facebook Мозгова похизувалася новим малюнком донечки.

Соломія зобразила на аркуші рожевий лотос. Малюнок видався напрочуд гарним та реалістичним. Окрім того, Соломія також вже випрацювала власний стиль, експериментуючи з відтінками та відблисками. Ба більше, донька Олени Мозгової та Девіда Аксельрода навіть вигадала власний підпис, який вона залишає на малюнках.

Малюнок доньки Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1
Малюнок доньки Олени Мозгової / Фото: facebook.com/olenamozgova1

"Новий малюнок Соломії. Цього разу вона обрала лотос. Ця дивовижна квітка виростає у водоймах, багатих мулом, але листя лотоса покрите воскоподібними речовинами, що захищають їх від бруду, що дуже символічно, як на мене", - поділилася Олена Мозгова.

У коментарях підписники продюсерки теж оцінили талант дівчинки. Вони зазначили, що Соломія має хист до малювання, тож нехай і надалі розвиває свої здібності.

  • Квітка дійсно дивовижна! Як тонко відчуває юна художниця кожну грань квітки, яка тягнеться до світла!
  • Дуже гарна квітка, Соля має талант.
  • Це супер!

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар розсекретила хобі своєї 9-річної доньки. Виявляється, дівчинка захоплюється екстремальним видом спорту.

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