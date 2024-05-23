Елена Мозговая ошеломила художественным талантом 9-летней дочери от Аксельрода

Украинская продюсерша Елена Мозговая похвасталась художественным талантом 9-летней дочери от певца Дэвида Аксельрода.

Оказалось, что у Соломии есть способность к рисованию. У девочки прекрасно получается воплощать на холсте свои идеи. В Facebook Мозговая похвасталась новым рисунком дочери.

Соломия изобразила на листе розовый лотос. Рисунок получился удивительно красивым и реалистичным. Кроме того, Соломия уже выработала собственный стиль, экспериментируя с оттенками и бликами. Более того, дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода даже придумала собственную подпись, которую она оставляет на рисунках.

Рисунок дочери Елены Мозговой / Фото: facebook.com/olenamozgova

"Новый рисунок Соломии. На этот раз она выбрала лотос. Этот удивительный цветок растет в водоемах, богатых илом, но листья лотоса покрыты воскообразными веществами, которые защищают их от грязи, что очень символично, по-моему", — поделилась Елена Мозговая.

В комментариях подписчики продюсера тоже оценили талант девочки. Они отметили, что у Соломии есть способность к рисованию, поэтому пусть и дальше развивает свои навыки.

Цветок действительно удивительный! Как тонко чувствует юная художница каждую грань цветка, который тянется к свету!

Очень красивый цветок, у Соли есть талант.

Это супер!

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар рассекретила хобби своей 9-летней дочери. Оказывается, девочка увлекается экстремальным видом спорта.

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