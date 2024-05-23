Усик получил роль в голливудском фильме с Дуэйном Джонсоном

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик получил роль в голливудском фильме режиссера Бенни Сафди "Smashing Machine" ("Крушащая машина").

Как сообщает IMBD, американская биографическая драма посвящена жизни бывшего звездного бойца UFC Марка Керра, которого играет Дуэйн "Скала" Джонсон.

Самому Усику в этом фильме досталась роль украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина.

За свою карьеру Вовчанчин дважды бился с Кэрром. В первом бою украинец выиграл нокаутом, но из-за применения им запрещенных ударов поединок был признан несостоявшимся. Во втором бою Игорь победил единогласным решением судей.

Премьера намечена на 2025 год. В фильме также сыграют Эмили Блант, Линдси Гэвин и Райан Бейдер.

Напомним, в ночь на 19 мая Усик в саудовском Эр-Рияде раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

"Имеют на это право": Усик может сохранить титул IBF и звание абсолютного чемпиона до реванша с Фьюри

Джошуа или Фьюри: промоутер Усика назвал соперника, с которым украинцу было труднее биться

Легендарный Леннокс Льюис проанализировал поражение Фьюри в бою с Усиком за звание "абсолюта"