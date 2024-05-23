Смертельная авария на Закарпатье: авто слетело в водоем

Водитель "ВАЗ-2121" погиб на месте, пассажирка госпитализирована.
В селе Глубокий Поток Тячевского района Закарпатской области в среду, 22 мая, произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель автомобиля погиб, а его пассажирка получила многочисленные травмы.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Закарпатской области.
В полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека. Прибывшая на место аварии следственно-оперативная группа районного отдела полиции установила предварительные обстоятельства ДТП.
"Известно, что двигаясь по населенному пункту 70-летний местный житель на автомобиле "ВАЗ-2121" не справился с управлением и съехал с дороги в водоем. По предварительным данным, водитель потерял сознание из-за внезапного ухудшения самочувствия, однако окончательная причина смерти станет известна" после проведения судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении полиции.
В автомобиле также находилась 64-летняя женщина – односельчанка водителя. В настоящее время пассажирка госпитализирована в больницу с травмами разной степени тяжести.
Окончательные выводы относительно обстоятельств и причин аварии следователи сделают после проведения необходимых экспертных исследований.
Напомним, в Винницкой области в ДТП погиб велосипедист. Авария произошла с участием автомобиля, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.
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