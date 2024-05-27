Зеленський прибув із першим візитом до Іспанії

Літак із очільником держави приземлився в аеропорту Мадрид-Барахас.
У понеділок, 27 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із першим офіційним візитом до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом.
Про це він повідомив у соцмережах.
За словами президента, з іспанським прем'єром він говоритиме про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги та тренування українських військових.
"Попереду в нас два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати", - додав Зеленський.
Раніше стало відомо, що Іспанія виділить потужну допомогу Україні. Більше про це читайте у новині.
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