В мини-юбке и на каблуках: принцесса Александра на спортивном мероприятии в Монако

Принцесса Александра Ганноверская была запечатлена фотографами по пути на спортивное мероприятие.

24-летняя девушка была одета в белую блузку с кружевной отделкой, короткую куртку в принт леопарда и мини-юбку такого же цвета с двумя накладными карманами спереди. Принцесса обула белые туфли на невысоких каблуках, а в руках держала маленькую черную сумку от Chanel.

У девушки были распущены волосы, на лице солнцезащитные очки, на шее золотая цепочка и золотые серьги в ушах. Образ свой принцесса дополнила красным маникюром и кольцом на пальце.

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

Напомним, вечером состоялся гала-ужин в честь победителей Гран-при Монако Формулы-1. На нем появился князь Альбер II и его жена княгиня Шарлин, которая блистала в эффектном красном платье с обнаженными плечами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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