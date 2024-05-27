3 оберега у входной двери, которые не будут пускать беду в ваш дом

Наши предки всегда вешали у входной двери какие-то предметы, потому что знали, что они не только будут защищать их от бед, но и будут приносить в дом благосостояние и достаток. Рассказываем, какие вещи могут быть талисманами для вашего дома.

Какие обереги-талисманы можно повесить у входной двери: народные приметы

Иконы. Христиане всегда вешали над входной дверью икону "Семистрельная". Ибо считается, что именно этот образ защищает всю семью от разных бед, а также приносит в дом согласие, благополучие и счастье.

Христиане всегда вешали над входной дверью икону "Семистрельная". Ибо считается, что именно этот образ защищает всю семью от разных бед, а также приносит в дом согласие, благополучие и счастье. Подкова. Наши предки заметили, что если повесить над дверью подкову, то в доме всегда будут царить мир и богатство. Подкова приносит счастье и помогает от нечистых сил. Этот предмет нужно обязательно вешать рожками вверх, тогда в вашем доме будет прибывать здоровье, деньги и счастье. А если повесить наоборот, то подкова будет защищать дом от недоброжелательных и злых людей.

Наши предки заметили, что если повесить над дверью подкову, то в доме всегда будут царить мир и богатство. Подкова приносит счастье и помогает от нечистых сил. Этот предмет нужно обязательно вешать рожками вверх, тогда в вашем доме будет прибывать здоровье, деньги и счастье. А если повесить наоборот, то подкова будет защищать дом от недоброжелательных и злых людей. Венок из сухоцветов. Если собрать в букет или венок некоторые травы, то можно защитить свой дом от нищеты и всяческого бедствия. Такой оберег нужно повесить у входа в дом. В нем должны быть следующие травы:

зверобой;

крушина;

можжевельник;

крапива;

мята;

полынь;

веточки ивы или березы с почками.

Читайте также:

Когда самый длинный день 2024 года: дата летнего солнцестояния, традиции и приметы

Может подставить вас в любой момент: 5 признаков того, что человек только притворяется доброжелательным

Никогда не изменят: мужчины с этими именами – настоящие однолюбы