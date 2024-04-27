Когда самый длинный день в 2024 году: дата летнего солнцестояния, традиции и приметы

День летнего солнцестояния был особенным для наших предков, которые верили, если встретить рассвет, тогда весь год не будешь бедствовать.

Когда самый длинный день в 2024 году

Летнее солнцестояние всегда приходится на первый летний месяц, но дата меняется из-за особенностей вычета. Солнечный диск, двигаясь по эклиптике, достигает Северной крайней точки. В этот момент Солнце находится на максимальном расстоянии к северу от небесного экватора. Именно это приводит к тому, что световой день длится дольше всего, а ночь кратчайшее в году. В это же время в Южном земном полушарии происходит обратное явление.

В Киеве День летнего солнцестояния в 2024 году состоится ровно в 23:50:20, 20 июня.

Что нужно делать в День летнего солнцестояния: традиции

Что нужно делать в День летнего солнцестояния / Фото: Unsplash

День летнего солнцестояния имел особое значение для наших предков во времена язычества. Тогда существовало немало ритуалов, связанных с этим важным событием. При этом мало кто решался пренебречь ими, поскольку тогда считалось, что они определяют, какой именно будет жизнь человека весь год после солнцестояния.

У славян в день летнего солнцестояния праздновали особый праздник – Ивана Купала. Сегодня он привязан к церковному празднику Иоанна Предтечи, поэтому имеет постоянную дату (после перехода на новоюлианский календарь от 1 сентября 2023 года — ночь против 24 июня).

После крещения Киевской Руси языческие ритуалы стали постепенно терять популярность. Хотя люди так и не забыли о некоторых традициях и приметах. Во многих странах мира этот праздник до сих пор существует. Например, в Финляндии самый длинный день года называют Юханнус. Здесь он даже стал официальным государственным праздником.

Народные приметы в День летнего солнцестояния

Если в День летнего солнцестояния встретить рассвет, беды будут обходить человека весь следующий год.

Ночь против 20 июня звездная и ясная – в начале осени ждите большого урожая грибов.

Утром на траве много росы – урожай будет большим.

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