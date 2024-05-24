Может подставить вас в любой момент: 5 признаков, что человек только притворяется доброжелательным

Если вам кажется, что человек совсем не такой благосклонный к вам, как показывает, то лучше присмотреться пристальнее. Может быть, это действительно так. Психологи говорят, что мы можем считывать ложь интуитивно по скрытым признакам. Рассказываем, какие именно признаки выдают неискренность и притворную доброжелательность человека.

Как проверить, действительно ли человек к вам хорошо относится или только делает вид

Подчеркнутая вежливость. Если человек к вам обращается на "вы", когда со всеми остальными на "ты", тогда следует быть осмотрительными. Поскольку такой способ общения показывает, что человек не собирается быть откровенным с вами.

Если человек к вам обращается на "вы", когда со всеми остальными на "ты", тогда следует быть осмотрительными. Поскольку такой способ общения показывает, что человек не собирается быть откровенным с вами. Избегание зрительного контакта. Если нет контакта взглядов, значит, нет искренности и доверия. Человеку некомфортно сближаться, а отказаться от общения с вами он не может по каким-либо причинам. Поэтому всячески постарается избегать смотреть вам в глаза.

Если нет контакта взглядов, значит, нет искренности и доверия. Человеку некомфортно сближаться, а отказаться от общения с вами он не может по каким-либо причинам. Поэтому всячески постарается избегать смотреть вам в глаза. Отсутствие вопросов. Когда мы искренне интересуемся кем-то, то задаем кучу вопросов. Если общаясь с вами, человек ни о чем вас не спрашивает, значит, вы ему не нравитесь.

Когда мы искренне интересуемся кем-то, то задаем кучу вопросов. Если общаясь с вами, человек ни о чем вас не спрашивает, значит, вы ему не нравитесь. Отрицательный язык тела. Телесные проявления и эмоции практически невозможно контролировать, потому по жестам тела достаточно легко отследить правду. Если человек отступает, когда вы приближаетесь, вздрагивает от ваших прикосновений, значит, он крайне отрицательно относится к вам. Также о плохом отношении говорят скрещенные руки во время разговора и отстраненный взгляд.

Телесные проявления и эмоции практически невозможно контролировать, потому по жестам тела достаточно легко отследить правду. Если человек отступает, когда вы приближаетесь, вздрагивает от ваших прикосновений, значит, он крайне отрицательно относится к вам. Также о плохом отношении говорят скрещенные руки во время разговора и отстраненный взгляд. Замаскированные образы. Иногда люди делают такие комплименты, что это скорее оскорбление, чем добрые слова восхищения вашей персоной. Например: "У тебя такое красивое платье, но цвет совсем тебе не подходит, ты какая-то бледная в нем". Здесь нужно понять, что человек вас не любит настолько, что позволяет себе говорить такие "комплименты".

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